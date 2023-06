"Pedala col campione" agli Aregai. Storia, vino e sport con Faustino Coppi e Francesco Moser

Non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte a due leggende del pedale, due nomi che hanno scritto, a modo loro, la storia del ciclismo dello scorso millennio. E l'occasione sarà il prossimo 7 e 8 luglio a Marina degli Aregai con un evento promosso da InBici con lo staff dell'Hotel che si affaccia sul porto turistico del Gruppo Cozzi Parodi: guest star Francesco Moser e Faustino Coppi, figlio della leggenda del ciclismo italiano

L'evento Pedala col Campione promosso da InBici Media Group con Aregai Marina Hotel

Si chiama “Pedala col Campione” l’evento organizzato da InBici Media Group in collaborazione con Aregai Marina Hotel & residence, una delle strutture bike-friendly più note della Liguria.

Immerso in uno scenario incantevole, incorniciato dal verde e in perfetta simbiosi con la natura locale, il “quattro stelle” selezionato da InBici è il luogo ideale per una vacanza sportiva, ma anche per chi ricerca semplicemente un po’ di relax.

Dotato di camere di varie tipologie (dalle superior alle suite) e di appartamenti monolocali o bilocali, l’hotel si trova in un’area che offre ai ciclisti di tutti i livelli molteplici opportunità: dalla rilassante pista ciclabile della Riviera dei Fiori, che passa proprio alle spalle dell’Hotel e percorre l’affascinante costa per oltre 24 km, fino ad itinerari storici come quelli disegnati sulle strade della Milano Sanremo, sfidando il Poggio o la leggendaria salita della Cipressa, luoghi che hanno scritto pagine indelebili nella storia di questo sport.

Faustino Coppi e Francesco Moser testimonial della manifestazione

L’evento - che prevede una serie di iniziative dedicate al mondo delle due ruote - è incentrato su due nomi altisonanti del ciclismo mondiale, ovvero Faustino Coppi, figlio del leggendario “Campionissimo”, e Francesco Moser, il ciclista italiano più vincente della storia.

Il ricco programma prevede, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 del 7 luglio, un talk-show con Francesco Moser e Faustino Coppi. Nell’occasione entrambi presenteranno i loro libri: “Un’altra storia di Fausto Coppi - lettere di un figlio a suo padre” e “Francesco Moser. Un uomo, una bicicletta”. A moderare l’incontro sarà Gian Luca Giardini, giornalista di Inbici News 24.

Nell’occasione, Faustino Coppi e Francesco Moser saranno a disposizione di tifosi e appassionati per autografi e selfie. Alle ore 20 è prevista una degustazione di prodotti tipici locali, abbinati ai vini della cantina Moser Trento e a seguire una cena con specialità liguri e vini della Cantina Moser.

Sabato la Pedalata col Campione

Il giorno dopo (sabato 8 luglio) sarà invece dedicato alla “Pedalata col Campione” che partirà, dalle ore 9, dall’Aregai Marina Hotel & residence. Il percorso sarà limitato a un massimo di 50/60 Km incluso il passaggio suggestivo nella pista ciclabile. La pedalata, aperta a tutti gli appassionati di ciclismo, non sarà competitiva ma vuol essere un’occasione di aggregazione per condividere una giornata all’insegna dell’amore per le due ruote (obbligatorio il casco).