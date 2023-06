Premiati i 9 "Maestri artigiani" della Provincia di Imperia - Le foto

Sono stati consegnati oggi gli attestati della Regione Liguria che premiano i nuovi "maestri artigiani" della Cna imperiese. Cinquanta in tutta la Liguria. Le foto dei nove della Riviera di ponente

Nove i nuovi Maestri Artigiani imperiesi premiati oggi dalla Regione Liguria

Sono Cristiana Mela, Marco Lia, Ettore Francesco Gerbaudo, Flavio Brivio, Domenico Romeo, Riccardo Curti, Vincenzo Silvestri, Gianni Rambaldi e Sergio Zambon i nuovi maestri artigiani associati alla Cna di Imperia premiati oggi dalla Regione Liguria. I loro nove nomi completano l'elenco 50 artigiani che entrano a far parte della famiglia di "Maestro Artigiano" in Liguria.

Il riconoscimento regionale - che supera così le 200 iscrizioni - è riservato ai titolari di impresa del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità che hanno dimostrato attitudine a insegnare il proprio mestiere e a trasmettere la loro arte e passione a potenziali futuri imprenditori artigiani" sottolinea Luciano Vazzano Luciano Direttore di Cna Imperia.

La cerimonia nella Sala delle Grida a Palazzo della Borsa di Genova

La cerimonia di consegna dell’attestato di qualifica di ieri presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova è stata anche l’occasione per valorizzare gli artigiani appartenenti ai nuovi settori del marchio (fotografi, tipografi e video operatori), ha visto la stessa Sala trasformata in un set fotografico e di video riprese per valorizzare, tramite un kit digitale, l’immagine dei Maestri Artigiani premiati che, con cura e passione, realizzano le loro creazioni.

Cos'è il marchio "Artigiani in Liguria"

Il marchio “Artigiani in Liguria“ promosso da Regione Liguria, il Sistema Camerale e le associazioni di categoria - Cna e Confartigianato - per tutelare le lavorazioni artigianali, tradizionali e tipiche di qualità comprende ad oggi 26 lavorazioni: birrificio artigianale, legno ed affini, prodotti artigianali conservati, ardesia della Val Fontanabuona, arte orafa, ceramica, cioccolato, composizione floreale, damaschi e tessuti di Lorsica, ferro battuto e metalli ornamentali, filigrana Campo Ligure, fotografi, gelateria, lavorazioni in pelle, sedie di Chiavari, restauro artigianale, tappezzeria in stoffa, materiali lapidei, moda e accessori, panificazione, pasta fresca, tipografi, velluto di Zoagli, vetro e video operatori.

Continua Vazzano, “anzianità professionale di almeno 7 anni, attitudine all’insegnamento del mestiere e aver superato un colloquio sui requisiti di professionalità, conoscenze tecniche in una delle produzioni artigiane in lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità già certificate dal marchio “Artigiani in Liguria”. Sono questi i requisiti di base che hanno dimostrato di possedere i nuovi Maestri Artigiani della Liguria”.

“I Maestri Artigiani “premiati” sono testimoni del saper fare, artisti di una tradizione secolare che rappresenta il pilastro della nostra economia, non solo hanno puntato su qualità, fantasia e capacità di interpretare ed inventare ma hanno anche lavorato per tramandare l’arte di generazione in generazione”.

La Regione Liguria sta anche fortemente sostenendo le imprese artigiane con strumenti di accesso al credito dedicati come Garanzia Artigianato Liguria che consente ai possessori del marchio “Artigiani in Liguria” di richiedere un contributo a fondo perduto a copertura del 50% dei propri investimenti.