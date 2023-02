Prenoto Salute "sbarca" in farmacia: prenotare visite mediche ed esami sarà più semplice

Prenoto Salute, il sistema per prenotare esami e visite specialistiche lanciato lo scorso 29 luglio, da domani mercoledì primo marzo sarà utilizzabile anche in farmacia e presso gli studi medici.

"Prenotare diventa ancora più semplice per i cittadini"

Il sistema di prenotazione sviluppato da Liguria Digitale sarà messo a disposizione anche di 610 farmacie e 1.220 medici di medicina generale su tutto il territorio, in affiancamento al sistema Ises Web, che quindi resterà operativo.

“In questi sette mesi di operatività di Prenoto Salute" ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti "la risposta della cittadinanza è stata chiara e ha confermato la bontà della scelta di puntare su un servizio agile e flessibile come Prenoto Salute, che permette di prenotare in pochi clic, in ogni momento e da ogni luogo. Un passaggio decisivo che conferma e rinforza la volontà di Regione Liguria di rendere la sanità sempre più a misura di cittadino e sempre più vicina alle sue esigenze”.

“La scelta di Prenoto Salute come sistema di prenotazione generale" ha aggiunto l’assessore regionale alla Salute Angelo Gratarola "corrisponde in pieno alla nostra volontà di tenere il passo con quel processo di digitalizzazione che abbiamo ormai intrapreso da tempo. Oggi estendiamo l’utilizzo di Prenoto Salute a farmacie e medici ma a partire da domani questa svolta coinvolgerà gradualmente anche Cup e Call Center, in un’ottica di ottimizzazione delle procedure che non potrà che avere effetti positivi su tutto il sistema di prenotazioni in Liguria”.

“Un sistema di prenotazione più agile ma al tempo stesso più performante" ha dichiarato Andrea Stimamiglio, segretario regionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale "e quindi un servizio ancora più utile per i pazienti. Questo servizio si va ad aggiungere - e non sostituisce - ai canali di prenotazione già esistenti, come call center, farmacie e sportelli”.

A poco più di sette mesi dal lancio, Prenoto Salute ha già permesso di prenotare: oltre 145mila prestazioni prenotate (33mila visite radiologiche), 17mila prime visite e 95mila esami di laboratorio), con una media di 680 prenotazioni al giorno, 17.100 utilizzi nel weekend, 38.600 prenotazioni negli orari di chiusura Cup e Call Center (fra le ore 18 e le ore 8) e oltre 38mila appuntamenti disdettati e immediatamente rimessi in agenda.