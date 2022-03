Progetto Ciclovia e Cammino nelle Alpi del Mediterraneo, almeno 38 in Comuni coinvolti

I presenti hanno confermato la volontà di lavorare congiuntamente per la creazione del primo comprensorio Outdoor che unisce l’Alta via del sale alla Ciclabile della Riviera dei Fiori sino a Mentone

A Valloria (ValPrino) si è tenuto un incontro tecnico sui progetti delle Ciclovie e del Cammino nelle Alpi del Mediterraneo con gli amministratori della Valprino, presenti i Sindaci di Prelà e Dolcedo, l’assessore al turismo della Regione Liguria Gianni Berrino , il Presidente e il direttore di Conitours Beppe Carlevaris e Armando Erbi, Il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e Giorgio Ferrua dì Visit Piemonte e Giuseppe Di Meco in rappresentanza della Ciclabile della Riviera dei Fiori .

A far gli onori di casa Mario Robaldo coordinatore e presentatore di Sanremo Outdoor , importante progetto che vede la città dei fiori capofila dell’iniziativa che coinvolge 38 Comuni .

I presenti hanno confermato la volontà di lavorare congiuntamente per la creazione del primo comprensorio Outdoor che unisce l’Alta via del sale alla Ciclabile della Riviera dei Fiori sino a Mentone.

Prossimi appuntamenti in terra di Francia a Mentone , poi in Liguria con i Sindaci delle altre Valli dell’entroterra Ligure per poi chiudere il ciclo degli incontri con gli amministratori dell’area Cuneese.

Infine un particolare ringraziamento a Paolo Macario titolare dell’Agriturismo San Giuseppe per la splendida accoglienza.