Riviera invasa dai turisti. Tanti gli eventi nella nostra provincia

Riviera presa d'assalto dai turisti. Le tante cose da fare in questo lungo ponte di Ognissanti con temperature estive. Dalle feste di Halloween alle camminate tra gli ulivi. Gli eventi fino a lunedì 1 novembre

Domenica 30

BAJARDO

Camminata tra gli olivi

Camminata tra le coltivazioni di “Oliva Taggiasca” dislocate fino a 750 metri di altitudine, le più alte della Provincia di Imperia. Camminata di circa 1 ora immersi tra gli olivi. Il programma: Raduno dei partecipanti alle ore 9,30 ai giardini pubblici a San Rocco. Trasferimento in auto propria o con il pulmino comunale nelle coltivazioni dove inizierà la camminata a piedi accompagnati da una guida locale. Sarà fatta la dimostrazione della raccolta delle olive con l’abbacchiatura tradizionale antica e quella moderna attuale. Durante la visita all’oliveto saranno offerti assaggi di olio e prodotti tipici locali. Rientro in paese per le ore 13. Nel pomeriggio alle 15,30 visita al frantoio comunale accompagnati dal gestore e visita al “Frantoio a sangue”. Ai partecipanti verrà regalata la “Carta dei Sentieri” che descrive 12 percorsi, lunghi 80 km, degli antichi sentieri nel territorio del comune di Bajardo.

BORDIGHERA

Halloween

Dalle h 16 all’ex Chiesa Anglicana festa di Halloween organizzata dalla Croce Rossa

BORGOMARO

Anna Angelica Ainio

A Palazzo Doria, ultimo giorno per visitare l’esposizione “Il grande brivido” a cura di Anna Angelica Ainio. Apertura ore 17.30/20

CASTEL VITTORIO

Camminata tra gli olivi

La camminata partirà alle 8.30 dal Centro Storico in Piazza XX Settembre e proseguirà in Loc. San Sebastiano Sosta. Durante il percorso sono previste le visite alla Chiesetta S.Luigie e alla Chiesa Campestre S. Sebastiano, le soste in località Agne, Aurenga, Camporeggio e rientro in paese attraverso la Porta di S.Caterina. Alle 12.30 nell’Oratorio di S. Caterina seguirà una degustazione di Olio di Montagnae e di prodotti tipici locali. Una guida illustrerà le peculiarità storiche e culturali.

CASTELLARO

Aspettando Halloween

Dalle 11 iscrizione per sfilata dei costumi, pranzo, sfilata dei costumi in maschera, merenda e cena

CERIANA

Camminata tra gli olivi

Il programma dell'escursione: ore 8.45 ritrovo in piazza Marconi, ore .9.00 partenza per la Camminata tra gli olivi. Avvio del percorso lungo i vicoli più caratteristici del paese e presso alcune delle chiese più rappresentative (Chiesa S. Pietro e Paolo, oratorio della Visitazione, Oratorio di Santa Caterina, Chiesa di Santo Spirito), via Cava, Sant’Antonio, Santa Lucia, stradone Zangala, stradone Noce, stradone Gamatorta, con giro ad anello e rientro in paese. Lungo il percorso, visita ad un antico frantoio ad acqua degustazione di prodotti tipici del territorio. Ore 13.00 rientro in paese. Pranzo libero: possibile pranzare presso ristorante a prezzo convenzionato, su prenotazione autonoma. Il percorso non è particolarmente impegnativo per lunghezza e dislivello, lungo stradoni di campagna, facilmente percorribili.

Festa de rustie

Alle ore 14 in piazza Marconi “Festa de rustie”: possibilità di degustare castagne arrostite, birre a base di castagna, frittelle e panino alla cerianasca con salsiccia di Ceriana, prodotto tipico locale. Intrattenimento musicale con i Cavalli di Battaglia. Dalle 09.10 alle 17.30 mercatino in corso Italia

CERVO

Camminata tra gli olivi

La Camminata tra gli ulivi prevede il seguente programma: ore 10:30 ritrovo lla rotonda di Via San Bernardo per la passeggiata teatrale itinerante alla scoperta del parco del Ciapà ascoltando la voce degli alberi incontrati nel cammino, guidati e intrattenuti dal noto attore e regista genovese Pino Petruzzelli. Ore 14:30 ritrovo in Piazza Nino e Serafino Alassio per degustare l’olio d’oliva e leggere l’etichetta a cura dell’Organizzazione Assaggiatori Liguri nelle persone del presidente Igino Gelone e Noemi Ramoino, assaggiatore panel. Ore 16:00 ritrovo in Piazza Nino e Serafino Alassio e visita all’antico frantoio del centro storico e degustazione di prodotti tipici in collaborazione con la “Divina Commedia” di Gerry Fornarelli. In caso di maltempo le attività all’aperto delle 10:30 e delle 14:30 si svolgeranno presso l’oratorio Santa Caterina sito in Via Multedo. L’evento è organizzato dall’Organizzazione Assaggiatori Liguri, l’Associazione asineria Margherita – Bi-Biblio margherita – Bas Endas e il supporto di Divina Commedia di Gerry Fornarelli

CHIUSAVECCHIA

Camminata tra gli olivi

La Camminata inizia con ritrovo presso l’Antico Frantoio Roccanegra alle ore 9.30, colazione all’interno Antico Frantoio e camminata tra gli olivi con sosta dimostrativa e raccolta presso Azienda Riva Davide. Segue la visita al Santuario Madonna dell’Olivato. Rientro in centro paese e pranzo presso il Ristorante Nazionale con menù dedicato all’olio nuovo. Tra gli ospiti ci sdraino i rappresentanti della Regione e della Squadra Campione d’Italia di Pallapugno Femminile “Amici del Castello”. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato. L’evento è organizzato in collaborazione con le scuole, Azienda agricola Riva Davide e il Ristorante Nazionale (per pranzo gradita la prenotazione)

CIVEZZA

Libri

Alle 18.30 al Forum Ricca presentazione del libro di Morena Fellegara “Terno secco con il morto”, letture di Loredana De Flavis.

DIANO ARENTINO

Camminata tra gli olivi

Il percorso inizia dalla chiesetta campestre di San Carlo, recentemente ristrutturata e aperta al culto e ai turisti, che si affaccia sulla vallata con uno splendido panorama sul mare e sugli uliveti. Da lì, si sviluppa l’itinerario che verrà fatto a piedi e porterà il pubblico attraverso strade di campagna, pinete, uliveti e vigne per arrivare a tre soste: due in altrettanti frantoi dove si potrà approfondire la conoscenza della lavorazione delle olive e della degustazione e una, in chiusura, sotto agli alberi dove si potrà scoprire le bellezze della Liguria di Ponente grazie alla presentazione del libro/guida scritto dalla giornalista Alessandra Chiappori con Stefano Ascheri “111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire”. Dedicato ai bambini il mini corso di abbacchiatura delle olive e di messa in salamoia delle stesse. La prenotazione alla camminata è obbligatoria, numero chiuso a 30 persone. Il programma: ore 9.30 Appuntamento e partenza presso la Chiesa di San Carlo a Diano Arentino di San Carlo a Diano Arentino; ore 10.00 Arrivo al Frantoio dell’Azienda Agricola Beronà. Presentazione prodotto, intrattenimento bambini. Degustazione; ore 11.00 Arrivo al Frantoio dell’Azienda Agricola Ada Musso. Presentazione prodotto, intrattenimento bambini. Degustazione; ore 12.00 Presentazione del libro nell’oliveta; ore 12.30 Rientro alla chiesa di San Carlo. L’evento è organizzato in collaborazione con Azienda Agricola Beronà e Azienda Agricola Ada Musso

DIANO CASTELLO

Camminata tra gli olivi

Partendo dal loggiato dell’antico borgo, dopo aver velocemente ammirato i principali edifici e chiese del centro storico, attraversando i tipici “caruggi” ci si avvierà all’interno degli uliveti, percorrendo caratteristici vicoli e scale immerse nel verde, dal quale ammirare scorci sul golfo e sulla vallata, seguendo la rotta dei numerosi percorsi escursionistici presenti in zona. Si prevede una visita ad un frantoio o ad una azienda agricola e la visita alle Chiese e alle Lone del centro storico, così come la possibilità di organizzare una escursione per bike ed e-bike.

DOLCEACQUA

Mercatino

Dalle ore 9 alle 18 in Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi mercatino del biologico con prodotti tipici

Passeggiata

Parte alle ore 10 da Piazza Mauro camminata a suon di musica con visita del Borgo e del Castello dei Doria, inclusa una degustazione dei prodotti tipici tra cui il Rossese di Dolceacqus. Verrà diffusa una base musicale ad accompagnamento della passeggiata (necessarie auricolari bluetooh). Iniziativa dell'associazione SportActive

IMPERIA

Camminata tra gli ulivi

Parte alle ore 9.30 la Camminata tra gli ulivi dalla sede del Circolo Manuel Belgrano – Frazione Costa D’Oneglia e attraversa il paese per immettersi poi sul percorso in mezzo agli ulivi. Quasi in fondo al paese si incontra la Chiesa di San Sebastiano, situata a nord ovest del paese. Qui si può godere , dalla piazzetta antistante, un ottimo colpo d’occhio sul borgo. Di ritorno attraversando il paese, è prevista una visita all’antico frantoio della famiglia Cavour. Lungo il percorso si transiterà davanti al busto di Manuel Belgrano e la casa natale di Domenico Belgrano. Degne di visita anche la Piazza del Duomo, la Parrocchia di San Antonio Abate del 1779 e l’Oratorio dell’Assunta che fu la prima chiesa del paese. A fine percorso sarà offerto Pane e Olio Taggiasco.

Mostra

Aperta alla Galleria Rondò in piazza Dante, nell'ambito degli eventi di “Aspettando il centenario”, la mostra personale di Valentina Zaccaro. Orari da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre, ore 15.00-18.00

Gospel

Alle ore 17 all'Oratorio di San Pietro concerto gospel Alinosi Heaven del Coro della Schlosskirchc Fricdrichshafen.

PIEVE DI TECO

Brocante

Dalle ore 8 alle 19 mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali e via Garibaldi

Camminata tra gli olivi

Il percorso si trova su un territorio ricco si storia e di cultura contadina. Si inizia la camminata percorrendo un’antica mulattiera che in passato costituiva e rappresentava l’unica via di collegamento tra Pieve di Teco e la Frazione di Lovegno. Proseguendo lungo la via, si raggiunge un punto panoramico che consente di ammirare le bellezze dell’Alta Valle Arroscia, con i suoi paesi immersi nel verde delle Alpi Marittime. Successivamente si percorre un breve tratto sulla strada Provinciale per Lovegno, con visita di un Frantoio a conduzione familiare. Di rientro, verso il capoluogo, si potrà ammirare, in Località Ligassorio, la Chiesetta di San Bernardo, costruita nel Settecento, su resti di una risalente Chiesa Romanica dove sono conservati due affreschi del tempo. Sul sagrato antistante la Cappella suddetta, verrà allestito un rinfresco a base di pane e olio ed altri prodotti locali. In caso di mal tempo è prevista una visita guidata ai siti museali del Comune di Pieve di Teco. L’evento è realizzato in collaborazione con la Polisportiva di Pieve di Teco.

PRELÀ

Castagne e petanque

Dalle ore 14 nell’area giochi di Molini di Prelà castagnata e gara di petanque

SANREMO

Corsa a scopo benefico

Parte alle ore 8 da Piazza Borea D’Olmo la prima edizione di HBrun, heart & brain run, corsa a scopo benefico con l’intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardio-vascolari con percorso ad anello di 9,5 km sulle alture sanremesi, attraverso sentieri suggestivi e storiche mulattiere.

Club per l’UNESCO

Alle ore 16.30. Nell’ambito del ventennale del Club per l’UNESCO di Sanremo, concerto celebrativo a cura della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

TAGGIA

Camminata tra gli olivi

La Camminata prevede alle 9,30 il ritrovo dei partecipanti in Piazza IV Novembre e partenza alle 10,00 percorrendo una lunghezza di 2 Km circa per 2 ore di percorso. Una passeggiata alla conoscenza di uno dei Borghi più belli d’Italia. Insieme alla prof.ssa Raffaella Asdente conosceremo il territorio e la storia olivicola locale con visita dei luoghi di maggiore interesse storico-artistico collocati ai margini destro e sinistro del Torrente Argentina. Sarà offerta una degustazione di olio e prodotti locali. L’evento è realizzato in collaborazione con la LILT e la Pro Loco di Taggia e con l’ausilio dei ragazzi del Servizio civile

Castagnata

Dalle 10 alle 20 alla Bocciofila Taggese castagnata, specialità gastronomiche e musica

Lunedi 31

BORDIGHERA

Halloween itinerante

Dalle 16 alle 19 a Bordighera Alta spettacolo itinerante “Olga...metti laa testa a posto”

OSPEDALETTI

“HALLOWEEN… DA PAURA!!!”

Dalle 15 fino a sera per le vie del paese intrattenimento per bambini, giocoleria, trucchi, giochi e merenda in pista ciclbile, piazzetta Saant’Erasmo, via Pio VII e piazza IV Novembre. Dalle 21.10 grande show di giocoleria e fuoco

POMPEIANA

Halloween

Dalle 19 in Biblioteca truccabimbi e intrattenimento per i piccoli con Salvatore Stella; dalle 19.30 nell’area manifestazioni (campo calcio) stand gastronomici e DJ Set a cura di Electroposh

SANREMO

Halloween in giro per la Pigna

Dalle 16 parte da piazza Cassini l’Halloween del centro storico della Pigna per i più piccoli, con laboratori e caccia ai dolcetti (si riceve una mappa per andare alla ricerca dei dolci più dolci della Pigna ma attenzione a cosa si può trovare all’interno del labirinto). Organizzazione Akvo

TRIORA

Halloween

Il borgo verrà popolato da maghi, indovini, streghe e veggenti tra danze medievali e spettacoli teatrali; in programma mercatino, laboratori di astrologia, corteo storico, danza delle streghe. concerto di Emian e dj set. Biglietto acquistabile su VivaTicket, al costo di 15 euro intero, e 5 euro ridotto per i bambini sotto i 12 anni.

VALLECROSIA

All Hallows’ Eve

Festa per i ragazzi al Centro Ricreativo Don Bosco: dalle ore 17.30 per ragazzi di II Media e dalle 20 per quelli di III Media con discoteca, hmburger e intrattenimento

Lunedi 1 novembre



SANREMO

Museo Civico

E' visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 il Museo Civico a Palazzo Nota (piazza Nota 2), con sezione archeologica e pinacoteca. Biglietti da 3 a 5 euro

TRIORA

Halloween

In Piazza della Collegiata ore 10.30 “La Chiave dei Tarocchi” conferenza tenuta dal dott. Fabrizio Leone, ore 11.30 presentazione del libro “Sei una strega!” di Fiorella Colombo, ore 14.30 “Il Labirinto dei Sogni” conferenza tenuta dalla dott.ssa Sissi Pisano, ore 15.30 “Il Destino nelle stelle: astrologia come arte divinatoria” conferenza tenuta dal dott. Fabrizio Leone. In piazza del Mercato ore 10.30 Laboratorio di Astrologia e ore 15 Laboratorio di erboristeria