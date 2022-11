Saldi invernali. Il calendario regione per regione

Data inizio uguale per tutti ma la fine cambia a secondo della Regione

I saldi invernali 2023 inizieranno a breve secondo quanto comunica il calendario regionale. La data di inizio sarà uguale ovunque (tranne in Sicilia) mentre quella di ritorno varierà a seconda della regione.

I prezzi di ogni genere sono aumentati per cui, mai come in questo momento, tutti sono la ricerca di ogni modo possibile per risparmiare. Ecco allora il calendario e alcuni consigli per fare dei buoni acquisti.

Ecco le date di inizio e fine regione per regione

Il calendario dei saldi invernali 2023 è il seguente:

1.Abruzzo: dal 5 gennaio al 6 Marzo 2023

2. Basilicata: giovedì 5 gennaio – 2 marzo

3. Provincia di Bolzano: dal 5 gennaio al 18 febbraio

4. Calabria: giovedì 5 gennaio – 28 febbraio

5. Campania: da giovedì 5 gennaio a domenica 2 aprile

6. Emilia Romagna: giovedì 5 gennaio – domenica 5 marzo

7. Friuli Venezia Giulia: giovedì 5 gennaio – venerdì 31 marzo

8. Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio

9. Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

10. Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

11. Marche: sempre dal 5 gennaio ma fino all’ 1 di marzo

12. Molise: giovedì 5 gennaio – domenica 5 marzo

13. Piemonte: da giovedì 5 gennaio fino a martedì 28 febbraio

14. Puglia: dal giorno 5 gennaio al giorno 28 febbraio

15. Sardegna: giovedì 5 gennaio – domenica 5 marzo

16. Sicilia: 2 gennaio – mercoledì 15 marzo

17. Toscana: 5 gennaio – domenica 5 marzo

18. Provincia di Trento: dal 5 gennaio al 5 marzo

19. Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo

20. Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

21. Veneto: giovedì 5 gennaio a martedì 28 febbraio.