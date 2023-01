Sciopero dei benzinai: dove rifornirsi

E' da poco iniziato lo sciopero proclamato in tutta Italia dai benzinai che si protrarrà fino alle ore 07.00 del 26 gennaio prossimo.

Al fine di assicurare un livello minimo di prestazioni e in ottemperanza a quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria, approvata con delibera n. 94 del 2001 della Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, la Prefettura di Imperia ha disposto che durante il periodo di astensione dei distributori di carburante, resteranno in funzione per provvedere al servizio gli impianti di seguito individuati:

Imperia Distributore ENI, Via XXV Aprile n. 139;

Distributore Maccarone Martina Viale Matteotti, 177;

Bordighera Distributore Aqua s.r.l. Via Pasteur, 111;

Distributore R & D s.n.c. Via Vittorio Emanuele, 278;

Diano Marina Distributore ENI, Via Ardoino (apertura self

mercoledì 25 – apertura totale giovedì 26);

Sanremo Distributore EUROPAM, Corso Cavallotti, 264;

Distributore Simeon s.a.s. di Spizzo Elisa & C. Via Lamarmora snc;

Taggia Distributore Revelli Caterina Via Mameli, 66;

VENTIMIGLIA Distributore ENI Corso Limone Piemonte n. 13;

Distributore ENI Statale 20 Località Roverino.