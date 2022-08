Scuola: i ponti e le vacanze dell'anno scolastico 2022/2023

Le vacanze stanno per finire e gli studenti stanno per tornare in classe. E al ritorno a scuola il primo pensiero va... alle prossime vacanze. Guardiamo allora il calendario dell'anno scolastico 2022/2023 per vedere quali sono i ponti a disposizione dei nostri ragazzi.

Scuola: tutti i ponti e le vacanze dell'anno scolastico 2022/2023

Ogni scuola da qualche anno ha la possibilità di decidere autonomamente le proprie chiusure, ma ci sono alcune feste comandate che comportano l'automatico stop alle lezioni. E sono:

1 novembre, festa di tutti i Santi

8 dicembre, Immacolata Concezione

25 dicembre, Natale

26 dicembre, Santo Stefano

1 gennaio, Capodanno

6 gennaio, Epifania

Pasqua e Pasquetta (che nel 2023 cadranno il 9 e 10 aprile)

25 aprile, anniversario della Liberazione

1 maggio, festa del lavoro

2 giugno, festa nazionale della Repubblica

I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono:

31 ottobre 2022

23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2022

2, 3, 4, 5, 7 gennaio 2023

6, 7, 8, 11 aprile 2023

24 aprile 2023

A questi si aggiunge la festa del Santo Patrono. Quest'anno poi il 25 settembre ci sono le elezioni e nelle scuole sedi di seggio il giorno seguente gli studenti potranno stare a casa, facendo già un giorno extra di vacanza.

I "ponti"

Il primo ponte in Liguria arriva già a novembre. La festa di Ognissanti cade infatti di martedì e la Regione ha optato per la chiusura di lunedì 31 ottobre per un bel weekend lungo dal 30 ottobre al 2 novembre.

L'8 dicembre, poi, cade di giovedì, e dunque potrebbe consentire un week end lungo sino all'11 dicembre.

Molto favorevole anche il calendario invernale. Natale cade di domenica e dunque le scuole potrebbero chiudere il 22 o il 23 dicembre. Ma soprattutto l'Epifania cade di venerdì, permettendo dunque di aggiungere altri due giorni e rientrare in classe lunedì 9 gennaio 2023.

La Pasqua 2023 sarà domenica 9 aprile: le vacanze inizieranno il 6 per concludersi l’11, possibili estensioni vanno verificate sul sito delle singole scuole.

Anche il 25 aprile, che cade di martedì, offre la possibilità di un weekend da quattro giorni, mentre l'1 maggio (lunedì) e il 2 giugno (venerdì) si attaccano perfettamente al fine settimana.