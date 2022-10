Sei in cerca di lavoro? Ecco le offerte di questa settimana

Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l'Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia

Imperia

Azienda di installazioni e manutenzione sistemi di videosorveglianza di Imperia cerca tempo indeterminato full time 1 Installatore e riparatore di impianti elettrici industriali RIF 43124, un posto per meccanici e montatori di macchinari industriali RIF 43123 e un elettricista RIF 43122 (Apprendistato anche per percettori NASPI)

Agenzia immobiliare Casamarchet Group Casedmare cerca 1 segretario amministrativo RIF 43109

Podestà Servizi Ecologici di Pontedassio cerca 1 autista C/CQC a tempo indeterminato RIF 43087 e un operaio addetto alla manutenzione impianti fognari a tempo determinato RIF 43085

Studio dentistico imperiese cerca part time 1 assistente studio odontoiatrico RIF 43078

Azienda di Firenze che opera nella Provincia di Imperia cerca per 3 mesi con 2 Operaio tecnico RIF 43074 e 43073

Azienda marittima di Imperia cerca 1 segretario amministrativo full time, offerta riservata ad apprendisti e percettori Naspi RIF 43066

Vigili dell'Ordine srl di Imperia cerca tempo determinato per 12 mesi 2 Operatori tecnici alla sicurezza RIF 43062 e RIF 43002

Impresa di pulizie in San Bartolomeo al Mare cerca 1 Addetto alle pulizie Tempo determinato RIF 43052

Azienda di Imperia cerca 2 Elettricisti Tempo determinato RIF 42989

Centro di revisione/officina auto di Imperia cerca Personale addetto a compiti di controllo verifica e professioni assimilate RIF 42941

Azienda edile della zona cerca 1 Muratore RIF 42939

Famiglia privata di Prelà cerca 1 Badante con convivenza RIF 42938

Omnia Service piscine di Pontedassio cerca 2 Geometra con Esperienza di almeno 2 anni RIF 42839

Studio Vame di Imperia cerca 1 Impiegato amministrativo/contabile RIF 42833

F.lli Merano S.P.A. di Lucinasco cerca 1 Manutentore meccanico RIF 42829

Famiglia Privata di Imperia cerca 1 Badante con convivenza RIF 42753

Centro medico di Imperia cerca 2 Assistenti alla poltrona Preferibilmente con esperienza RIF 42698

Studio odontoiatrico di Imperia cerca 1 Assistenti alla poltrona per sostituzione congedo maternità, preferibile minima esperienza RIF 42697ù

Azienda che opera nel verde pubblico e privato di Imperia cerca 2 tempo determinato Operaio addetto manutenzione del verde RIF 42694

Centro Estetico Kismet di Diano Marina cerca 2 Estetiste tempo indeterminato full time o part time RIF 42682

Studio commercialista di Imperia cerca 1 contabile RIF 42568

Azienda di servizi dell'Emilia-Romagna che opera nella Provincia di Imperia cerca 24 addetti alle pulizie RIF 42563

Hotel 3 stelle / ristorante di Diano Marina cerca 1 Cuoco/una cuoca per la stagione 2023 (aprile-ottobre) RIF 42560

Hotel/ristorante San Matteo di San Bartolomeo al Mare cerca 1 Cameriere RIF 42512 e 1 cuoco RIF 42507

Ristorante Porca Vacca di Imperia cerca 1 Cuoco RIF 42393

Azienda di autotrasporti di Imperia cerca 1 Autista preferibilmente con esperienza nella mansione. La zona operativa di lavoro è la Provincia di Imperia. RIF 42382

Centro commerciale di Pontedassio cerca 2 Cassiera/scaffalista Disponibilità nei weekend RIF 42197

Sanremo

Floricoltura Sanremo cerca 1 Segretario/a Tempo determinato NEW RIF 43183

Servizi Sanremo cerca 2 addette alle pulizie NEW RIF 43182

Ditta metalmeccanico Sanremo cerca 1 apprendista Ascensorista RIF 3112 e 1 Ascensorista a tempo indeterminato RIF 43110

Edilizia artigianato Sanremo cerca 1 Segreteria RIF 43107

Commercio ditta di Savona Zona Sanremo cerca 1 Addetto ai rifornimenti RIF 43105

Croesi srl Impianti Sanremo cerca 1 Manutentore impianti termo idraulici e condiziona-mento RIF 43052

Edilizia artigianato Sanremo cerca 1 Muratore RIF 43011

Grande distribuzione Taggia cerca 1 addetto scatolame 24 ore settimanali RIF 43010, 1 addetto ortofrutticolo RIF 43009, 1 Addetto tessile RIF 43007, 1 Addetto carico bolle RIF 42998, 1 Addetta front -office RIF 42996

Trasporti Sanremo cerca 1 Autista Contratto a chiamata RIF 42917

Floricoltura Taggia cerca 1 Addetto reparto logistico RIF 42915 e 5 Confezionatori RIF 42902, 4 Autisti CE con CQC RIF 42900

Grande distribuzione Taggia cerca 1 Macellaio 24 ore settimanali RIF 42899, 1 Operatore di magazzino RIF 42898, 1 Banconista di gastronomia RIF 42896, 1 Responsabile box informazioni RIF 42895

Commercio Sanremo cerca 2 Addetto alle vendite Tempo determinato RIF 42892

Struttura alberghiera di Sanremo cerca 1 addetto receptionist RIF 42804

Ristorazione Sanremo cerca 2 Cameriere di sala Tempo determinato RIF 42803

Edilizia artigianato Sanremo cerca 1 Operaio marmista Tempo indeterminato RIF 42720

Servizi Sanremo cerca 1 Tecnico manutentore Tempo determinato RIF 42718

Riviera Bike Rental SRL -Nolobici Sanremo cerca 1 Noleggiatore bici per Lavoro intermittente RIF 42713

Cooperativa servizi Torino che opera sul nostro territorio cerca 3 educatori Tempo determinato RIF 42712

Ristorazione Ospedaletti cerca 1 cuoco Tempo indeterminato RIF 42710

Trasporti Taggia cerca 1 Autista C+E Tempo determinato con pat. C- E per utilizzo carroattrezzi RIF 42581

Studio Professionali Sanremo cerca 1 Impiegata Apprendista full time RIF 42569

Edilizia e artigianato Sanremo cerca 1 Autista escavatorista Tempo determinato Pat. C + CQC – Attestato escavatori e caricatrici frontali. Disponibilità trasferte anche fuori regione RIF 42510 e 1 idraulico apprendista RIF 42394

Trasporti Frosinone che opera sul nostro territorio cerca 16 Autisti C-D-CQC Tempo determinato Part time Possesso patente D e CQC trasporto persone RIF 42379

Ditta metalmeccanica Riva Ligure cerca 1 Installatore Tempo indeterminato RIF 42294

Pizzeria Sanremo cerca 1 Aiuto cuoco Tempo determinato RIF 2289 e 1 Pizzaiolo sempre Tempo determinato RIF 42288

Azienda Metalmeccanico Sanremo cerca 1 Operaio installatore per Apprendistato RIF 42236

Azienda pompe funebri Sanremo cerca 2 Necroforo Tempo Determinato RIF 42225

Pizzeria Sanremo cerca 1 aiuto pizzaiolo Tempo determinato RIF 42222 e 1 chef Tempo determinato RIF 42221

Azienda servizi Sanremo cerca 1 Addetta alle pulizie tempo determinato RIF 42220

Azienda commercio edile Sanremo cerca 1 Impiegato tecnico Tempo indeterminato RIF 42036

Azienda servizi strutture sanitarie Sanremo cerca 1 Manutentore Tempo determinato RIF 42017

Ventimiglia

Azienda serramenti Vallecrosia cerca 1 Serramentista tempo determinato NEW RIF 43132 e 1 Manovale Aiuto posatore NEW RIF 43130

Famiglia Privata cerca full-time 1 Baby Sitter Collaboratrice Domestica Indispensabili Referenzee domicilio nella zona di Ventimiglia RIF 43090

Supermercato Ventimiglia cerca 2 Banconisti Tempo determinato RIF 43027 e 2 Cassiere Tempo determinato RIF 43026

Tabaccheria, cartoleria Bordighera cerca 1 Commesso per Apprendistato RIF 43005

Azienda edile Ventimiglia cerca per Tempo determinato 1 Impiegato tecnico amministrativo con Laurea triennale in ingegneria RIF 42805

Azienda edile Arezzo (AR) cerca 1 Ingegnere civile tempo determinato RIF 42748 e 1 Muratore tempo determinato RIF 42747

Azienda Manutenzione impianti riscaldamento Bordighera cerca 1 Operaio Manutentore caldaie Tempo indeterminato RIF 42593

Azienda edile Fondi (LT) cerca 6 Piastrellisti Tempo determinato RIF 42559

Azienda pulizie commerciale Bordighera cerca 1 Addetto/a pulizie per Apprendistato RIF 42407

Coop Sociale cerca 1 Mediatore Interculturale Tempo determinato RIF 42398

Caffetteria Ristorante Camporosso cerca per Apprendistato 1 Barista RIF 42356

Azienda Serramenti Soldano cerca 1 Addetto installazione serramenti Tempo indeterminato RIF 42330

Azienda Trasporto persone cerca 6 Autisti Tempo Determinato RIF 42308

Pasticceria Soldano cerca 1 Pasticcere Tempo determinato RIF 42247

Azienda Pulizie Taggia cerca per Ventimiglia 2 Addetto/a pulizie Tempo determinato RIF 42194

Studio Commercialista Ventimiglia cerca 1 Segretaria Addetta paghe Tempo determinato Part time RIF 42164

Azienda edile Apricale cerca 1 Capo Cantiere Tempo indeterminato RIF 42060 e 1 Operaio RIF 42059

Azienda agricola Bordighera cerca 1 Operaio Tempo determinato RIF 42032

Impresa di Pulizie di Vallecrosia cerca 1 Addetta/o alle Pulizie Tempo determinato RIF 42015

Azienda edile Ventimiglia cerca 1 Impiegato/a amministrativo Tempo determinato RIF 41933

Azienda Spurghi Ventimiglia cerca 2 Autisti Tempo determinato Patente C + CQC RIF 41921

Studio Dottore Commercialista di Ventimiglia cerca 1 Impiegata/o amministrativa/o contabile esperta/o Tempo Indeterminato RIF 41699

Azienda edile Ventimiglia cerca 1 Manovale Tempo determinato RIF 41630

Azienda agricola Ventimiglia cerca 1 Operaio Tempo determinato RIF 41622 e 1 Addetto vendita tempo determinato RIF 41623

Famiglia privata Camporosso cerca 1 Badante-domestico con possibilità di convivenza Tempo indeterminato RIF 39877

Centro estetico Ventimiglia cerca 1 Estetista per Apprendistato RIF 39831

Azienda edile Camporosso cerca 2 Fabbri Tempo determinato RIF 39752

Ristorante di Camporosso cerca 1 Barista Tempo determinato RIF 39396 e 2 camerieri Tempo determinato RIF 39394

