Sindaco riceve maestre e bimbi dopo l'incidente in A10

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto in comune, questa mattina, le maestre e i bimbi loro malgrado protagonisti di un incidente in A10.

Sindaco riceve la maestra Ilaria Gallio e i bambini

L'eroina della vicenda è stata la maestra Ilaria Gallio che, in seguito al malore dell'autista che conduceva il bus, con a bordo la scolaresca, non ha esitato un secondo a prendere il controllo del mezzo per evitare il peggio, sia per lei che per i 50 bambini a bordo. Nei giorni scorsi la maestra aveva ricevuto un riconoscimento anche da parte di Regione Liguria.

