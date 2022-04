Sole a Pasquetta ma da mercoledì pioggia fino al weekend

Previsioni

Le temperature si stanno lentamente abbassando rispetto ai giorni passati

Sfatato il mito del "a Pasquetta non c'è mai il sole". Prevista una bella giornata di sole oggi per scampagnate, pic nic e attività all'aperto. Le temperature si stanno lentamente abbassando rispetto ai giorni passati. Da domani iniziano ad arrivare le nuvole e da mercoledì in poi (almeno fino a domenica 24 aprile) è prevista pioggia. Una pioggia urgentemente necessaria vista la grave siccità che ha colpito la Liguria e l'Italia in generale in questi ultimi mesi.

Secondo il sito di Meteo France, il più attendibile per l'estremo ponente usato anche da pescatori e navigatori, prevede anche un abbassamento delle temperature con minime di 12/13 gradi e massime di 17°.