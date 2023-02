Superenalotto, ecco di dove sono i vincitori. Quote anche in Liguria

Vincita record, ieri sera è stato centrato il 6 al Superenalotto per un jackpot di 371 milioni di euro. A vincere sono stati 90 fortunati giocatori che hanno acquistato una quota da 5 euro del sistema Sisal.

E’ la Campania, con 14 quote e 56 milioni di euro, la regione più premiata dal "6" da oltre 371 milioni di euro centrato ieri sera al SuperEnalotto, dopo un’assenza di quasi due anni, è stato realizzato grazie alla "Bacheca dei sistemi", con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna con ogni vincitore porta a casa circa 4 milioni di euro. Nove quote, invece, sono state assegnate in Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Calabria mentre si fermano a quota 7 Lazio, Lombardia, Marche e Puglia. Premiate anche Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con 4 quote a testa. Tre quote sono state vinte in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, pr Tretino Alto Adige e Umbria.

L'elenco completo delle località sono state giocate le quote vincenti

6 - Bar Paradiso di Stelle - via Appia 197 199 - Atripalda (Av)

5 - Bar alla terrazza - via Pordenone 45 - Codroipo (Ud)

5 - Dolce forno -via Mainini snc - Montecassiano (Mc)

3 - Edicola - piazza Cavour angolo - via dei Mille snc - La Spezia

3 - Bar Bevuto di Catalano Carmelino - via Bevuto 16 - Termini Imerese (Pa)

3 - Tabacchi nuvoli - piazza Kennedy 14 18 - Palestrina (Rm)

2 - Fumi e profumi - viale Friuli 5 - Cormons (Go)

2 - Tabacchi Benedetto - via Colombo 201 - Crotone

2 - Primus Cafe - corso Italia 49 - Sant’Antimo (Na)

2 - Bar pasticceria dolci sfoglie - via dei pini 56 - Casal Velino (Sa)

2 - Tabacchi Castaldo - via Oberdan 69 71 - Afragola (Na)

1 - Tabaccheria arcobaleno - via del Lagaccio 66 - Genova

1 - Tabacchi stadio - via Novara 123 - Milano

1 - Sisal entertainment spa - via Ugo Bassi 6 - Milano

1 - Café central - statale 31 alessandria 165 - Casale Monferrato (Al)

1 - Edicola cartoleria - via Torino 38 - Carema (To)

1 - Tabaccheria Lanteri Claudio - piazza Mattirolo 15 c - Torino

1 - Bar h - via sospello 146 - Torino

1 - Tabaccheria Francesca - via Cimabue 2 b - Pioltello (Mi)

1 - Tabaccheria del domm - via dogana 1 - Milano (Mi)

1 - Edicola tabacchi - via Alcide De Gasperi 22 a - Rovetta (Bg)

1 - Bar edicola stazione Largo Matteotti 2 3 - Toscolano-Maderno (Bs)

1 - Bar tabacchi ca’ rossa - via 5 giornate 1716 - Caronno Pertusella (Va)

1 - Tabaccheria via Roma 47 - Villafranca Padovana (Pd)

1 - Casonato Diego - via dei Mille 318 a - Rovigo (Ro)

1 - Alba chiara via oriani 8 a - Trieste (Ts)

1 - Tabaccheria Corbo Bressani Mara - piazza Aldo Moro 5 - Attimis (Ud)

1 - Edicola Giacomi - via Diaz 63 - Bolzano (Bz)

1 - Fable s.r.l. - via Demetrio Tripepi 124 - Reggio di Calabria (Rc)

1 - Tabacchi n 16 - via po’ 31 d - Cattolica (Rn)

1 - Tabaccheria Gualandi Marcello - via gordini 24 2 - Valsamoggia (Bo)

1 - Bernardi Sara - via Monari 14 - Vergato (Bo)