Torna il treno delle neve per Limone Piemonte

Stagione sciistica

Il treno sarà gratuito da Tenda a Limone Piemonte

Corse attive prima di Natale

La chiusura della strada del Tenda dopo la Tempesta Alex che ha cancellato il piazzale davanti al tunnel in area francese rischiava di mettere nuovamente in crisi la stagione invernale della nota stazione sciistica.

Per questo motivo prima di Natale verrà ripristinato il treno della neve con tratta gratuita da Tenda a Limone. In pratica sarà possibile lasciare l'auto a Tenda e prendere il treno, oppure in alternativa prendere il bus da Ventimiglia per arrivare a Tenda e da lì proseguire in treno. Una volta arrivati a Limone una navetta porterà direttamente gli sciatori alla partenza degli impianti sciistici

Il nuovo servizio dovrebbe essere attivo a partire dal 20 dicembre con tre corse la mattina e 3 corse il pomeriggio. In questo modo la stagione anche per gli albergatori e gli esercenti sarà salva.