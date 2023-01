Tutto pronto per il Festival della Canzona Cristiana

Sono ormai stati ultimati i preparativi per la seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 che si terrà nei giorni 9, 10 e 11 febbraio dalle ore 15.00 alle 19.30, nello storico Teatro del palazzo dell’Antico Ospedale della Carità di Sanremo, in via Corradi.

"Chi canta prega due volte" Sant'Agostino

Il Festival è organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi che, dopo il successo mediatico dell'edizione scorsa, ha ottenuto i Patrocini della Regione Liguria e della Provincia di Imperia. Partendo dalla frase di Sanr'Agostino che scriveva che "chi canta prega due volte", il Festival si prefigge l’intento di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.

Sul palco, a condurre il Festival, insieme al suo Direttore Artistico, vi sarà la brava e bella attrice protagonista di "Centovetrine", Daniela Fazzolari e il Dj di Radio 105 Mitch e ci saranno numerosi superospiti tra cui: Noel Robinson, Aleandro Baldi, il Mago Heldin, Jnr Robinson, Mariana Altamira, Luigi Corrias, Abba the best, Don Pasqualino Di Dio, Arianna Fracasso, Simone Ferro, Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia e l'ex Senatrice Cinzia Leone.