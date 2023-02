Ufficializzati i membri dell'Ato idrico: Cecilia Brescianini sarà subcommissario

Il commissario ad acta, Claudio Scajola, ha ufficializzato la nomina dei componenti dell'Ato idrico.

"L’obiettivo è quello di garantire l’acqua a tutti, al giusto costo"

Cecilia Brescianini, ex direttrice del Dipartimento Ambiente-Protezione civile della Regione Liguria, sarà subcommissario e verrà affiancata dalla dott.ssa Manuela Pertici, dirigente Arpal, dalla dott.ssa Katia Giordano, funzionario Regione Liguria – Difesa del suolo, e dal geometra Rodolfo Lengueglia, funzionario Regione Liguria – Lavori pubblici.

Il lavoro da svolgere comprende la ricognizione dello stato di attuazione e di avanzamento degli atti assunti dal precedente Commissario ad acta, l’esecuzione di tutti gli adempimenti per l’aggiornamento del Piano d’Ambito e la sua approvazione con il programma degli interventi, la redazione del Piano economico-finanziario, del Piano tariffario e del modello gestionale e organizzativo. Tutto ciò per un eventuale nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto delle normative del settore.

Il Commissario ad acta Claudio Scajola commenta: "L’obiettivo è quello di garantire l’acqua a tutti, al giusto costo. Per raggiungerlo ho voluto accanto a me uno staff tecnico altamente qualificato perché c’è l’urgenza di portare a compimento alcuni punti strategici per il futuro idrico di questo territorio. Non percepirò il mio compenso, che sarà distribuito ai componenti dello staff: non ci sarà quindi un aggravio di costi".