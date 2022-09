Un ricco programma di eventi dall'entroterra alla costa

Gli eventi del fine settimana

Siamo a metà settembre e la nostra provincia offre un'ampia gamma di eventi per tutti i gusti. Dalle sagre dell'entroterra agli eventi internazionali come le vele d'epoca e il torneo di scacchi.

Ecco il programma

sabato 10 settembre

BORDIGHERA

Ettore De Franco

Nella Sede dell'UCD/ANPI fino al 15 settembre) è aperta la mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Aperta tutti i giorni, ore 17.00-19.00.

Amerigo Dorel

All’ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre, visitabile L’azzurro di Dorel, mostra dell’artista Amerigo Dorel. Apertura dal lunedì al venerdì 16/ 19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30). Ingresso gratuito. Oggi vernissage ore 18

CERVO

Accademia

Alle 21 nell’Oratorio di Santa Caterina per la XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo concerto dei partecipanti ai corsi di pianoforte. Biglietto 10 euro.

DIANO CASTELLO

Chiara Ragnini

Alle ore 21 la cantautrice Chiara Ragnini in concerto sul palco di piazza Massone per presentare il suo spettacolo “Di Mare e d’Amore”.

DIANO MARINA

Sciaratto Party - Birra & Rock'n Roll

Alle 18 a Villa Scarsella festa con band e stand gastronomici a cura dell'Associazione Famia Dianese. Ingresso libero

DOLCEACQUA

Antroposcene

Aperto Antroposcene, Museo Etnografico a cielo aperto, gratuito, sempre aperto che si snoda tra Dolceacqua, San Biagio della Cima, Soldano: 34 km di sentieri, 20 punti di interesse, 6000 anni di dialogo tra uomo e natura. Inaugurazione alle ore 17 in Località La Colla. A seguire spettacolo itinerante del Teatro della Tosse “Di ulivi, vigneti, storie e silenzio” (repliche ogni 20 minuti)

IMPERIA

Scacchi

Fino all’11 settembre al Palasport in zona San Lazzaro in scena il 64° Festival Scacchistico internazionale.

Vele D'Epoca di Imperia

Fino all’11 settembre in programma in Calata Anselmi e Borgo Marina le Vele D'Epoca di Imperia (23ª edizione). Alle 22.45 fuochi d’artificio sulla banchina

MOLINI DI TRIORA

Libri

Alle ore 16 in piazza San G. Lantrua, per la rassegna “Dall’entroterra... che storie!”, dialogo con gli autori Bruno Vallepiano e Riccardo Ferrazzi. Ingresso gratuito

OLIVETTA SAN MICHELE

Escursione

Escursione someggiata-letteraria al Ponte dei Sifoni, in compagnia dello scrittore Gianmarco Parodi, della guida Jack in The Green e di asinelli della Val Bevera. Ritrovo alle 15 in piazza Marconi 3. Quota di partecipazione 5 euro. Informazioni e contatti: Jack in The Green 329 1512290.

OSPEDALETTI

Villa San Luca

Sono in programma alle ore 11, 15 e 16.30 le visite guidate a Villa San Luca. Ingresso: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

SANREMO

Brocante

Dalle 9 alle 19 in piazza San Siro e vie limitrofe mercatino di brocante

Pinacoteca Rambaldi

Apertura della Pinacoteca Rambaldi a Villa Luca a Coldirodi dalle ore 16 alle 22. Biglietti interi 5 euro, ridotti 3 euro

Mostra

Nel Settantesimo anniversario del "Festival della Moda Maschile" del Casinò di Sanremo nelle sale della Casa da Gioco è visitabile l’esposizione “Moda Preziosa”, curata dalla storica dell’arte Federica Flore, aperta fino a domenica 11 settembre dalle ore 18.00 alle 24.00 in Sala Privata e sala Dorata al Casinò. Ingresso libero

Fausto Leali

Alle 20.30 al Roof Garden del Casinò di Sanremo cena di gala con il concerto di Fausto Leali

TAGGIA

Street food

Dalle 10 a mezzanotte sul Lungomare di Levante, fino all’11 settembre, street food e musica, a cura di Fiori Eventi.

Teatro

Alle 21.15 in Piazza Santissima Trinità Gioacchino Logico presenta ‘Accendiamole queste stelle' e ‘Guasco'n Gioacchino'.

VENTIMIGLIA

Antiquariato

Dalle 9 alle 19 mercatino di antiquariato nell’isola pedonale di Aprosio, a cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc

Street Food

Dalle 11 a mezzanotte, e fino all’11 settembre, nell’isola pedonale di Via Aprosio Street Food con l'Associazione Italiana Cuochi Itineranti.

Ventimiglia International Piano Festival

Alle 21 nella Sala Polivalente del chiostro della chiesta di Sant'Agostino concerto del pianista Gianluca Luisi sul gran piano Pleyel del 1928. Biglietto 5 euro

Liber Theatrum

Alle 21.30 ai Giardini Botanici Hanbury spettacolo teatrale dl titolo “Che Mondo, che Italia” di Liber Theatrum. Biglitto 12 euro. Info e prenotazioni 338 6273449

domenica 11 settembre

BAJARDO

Profumo di carta

Prima edizione di “Profumo di carta”, mercatino dei libri e dei mestieri di carta, promossa dalla Biblioteca Comunale Il Tiglio. In programma la passeggiata letteraria curata dalla scrittrice Elena Esposito e da Mauro Laura esperto di storia locale. Seguirà Marco Damele con la presentazione del suo libro "La cipolla egiziana". Nel pomeriggio il laboratorio per bambini "Il mondo di Patty", mercatini artigianali e dei produttori locali di ortaggi, miele e conserve e la ser musica del gruppo Ponente Folk Legacy

Recital di piano

Alle 18 nella Chiesetta di San Rocco, per Salotto Bösendorfer, recital su Chopin con il pianista Francesco Cardillo. Ingresso libero

BORDIGHERA

Amerigo Dorel

All’ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre, visitabile L’azzurro di Dorel, mostra dell’artista Amerigo Dorel. Apertura dal lunedì al venerdì 16/ 19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30). Ingresso gratuito.

CERVO

Concerto finale

Nell’Oratorio di Santa Caterina per la XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo concerto finale ore 17 e ore 21 con l'Orchestra dell'Accademia Internazionale Estiva, direttore il pianista Ian Fountain, solisti partecipanti ai corsi. Biglietti 20 euro. In programma Boccherini, Mozart e Beethoven.

DIANO MARINA

Diano Colleziona

Dalle 9 alle 19 in corso Roma epPiazza Martri della Libertà mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato

IMPERIA

Scacchi

Ultimo giorno di svolgimento al Palasport in zona San Lazzaro del 64° Festival Scacchistico internazionale.

Vele D'Epoca di Imperia

Giornata di chiusura delle Vele D'Epoca di Imperia. A cura di Assonautica Imperia.

MOLINI DI TRIORA

Sagra della Lumaca

In programma in Piazza Vittorio Veneto la 61ª edizione della sagra, con stand gastronomici, concorso Lumaca d’oro e gara delle lumache, musica e bancarelle di artigianato e prodotti tipici.

MONTALTO

Festa medioevale

Alle 17.30 concerto del Duo O' Carolan - Celtic Harp & Uilleann Pipes - Ancient Music from Ireland composto da Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles) ed Elena Spotti (arpa irlandese)

PIEVE DI TECO

Mercatino Arti e Sapori

Dalle 9 alle 18 sotto i portici di corso Ponzoni mercatino di prodotti gastronomici e di artigianato

SANREMO

Antiquariato

Dalle 9 alle 19 mercatino di antiquariato in piazza Colombo e all’ingresso del Palafiori

Pinacoteca Rambaldi

Dalle ore 16 alle 22 è visitabile la Pinacoteca Rambaldi a Villa Luca, in frazione Coldirodi

Moda Preziosa

Nel Settantesimo anniversario del "Festival della Moda Maschile" del Casinò di Sanremo nelle sale della Casa da Gioco ultimo giorno per visitare l’esposizione “Moda Preziosa”, curata dalla storica dell’arte Federica Flore, aperta fino a dalle ore 18.00 alle 24.00 in Sala Privata e sala Dorata al Casinò. Ingresso libero

TAGGIA

Street food

Dalle 10 a mezzanotte sul Lungomare di Levante street food e musica, a cura di Fiori Eventi.

VALLEBONA

Poesi dialettale

Alle 16 in piazza dell’Oratorio cerimonia di premiazione del XXXV Premio di Poesia Dialettale Intemelio U Giacuré

VALLECROSIA

Mercante per un giorno

Dalle 9 nel piazzale dell’ex Mercato dei Fiori mercatino delle pulci in stile vide-grenier

VENTIMIGLIA

Street Food

Dalle 11 a mezzanotte nell’isola pedonale di Via Aprosio Street Food con l'Associazione Italiana Cuochi Itineranti.

Ventimiglia International Piano Festival

Alle 21 nella Sala Polivalente del chiostro della chiesta di Sant'Agostino concerto dei pianisti ucraini Kyiv Piano Duo, Oleksandra Zaytseva e Dmytro Tavanets sul gran piano Pleyel del 1928. Biglietto 5 euro