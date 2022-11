150 iscritti per la "Urban Downhill" 2022

Torna la Urban Downhill, la corsa in bicicletta a rotta di collo, dal Santuario della Madonna della Costa a Piazza Muccioli, organizzata dalla Bike School Sanremo. È la settima edizione.

Settimo appuntamento con la Urban Downhill

L'appuntamento con la manifestazione, nata come evento collaterale al Giro d'Italia, quest'anno conta 150 iscritti, provenienti anche da Francia, Svizzera, Polonia e Cecoslovacchia. La Downhill torna dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia con una formula "ristretta", quantomeno nelle partecipazioni. Per evitare l'over booking e le difficoltà legate a una partecipazione massiccia, che avrebbe leso l'aspetto logistico, gli organizzatori hanno fissato un tetto massimo. Sono attesi professionisti che disputano i campionati mondiali di Downhill

Il programma

La mattina sarà dedicata alle due prove libere per verificare il percorso. Alle 13:00 una prova di qualifica per definire la griglia di partenza. E poi due manches successive, una alle 18:00 e una alle 20:00. La premiazione è prevista per le 21:30.

Le categorie

Le categorie sono due per gli under 18 (under 16 e fino a 18 anni). Sezione anche fino a 30 anni e poi ogni dieci anni. Per la settima edizione una categoria dedicata alla bicicletta elettrica, divisa in due tranches di età.

Gli eventi collaterali

L'organizzazione cura anche le vettovaglie e gli aspetti collaterali: musica in Piazza Borea D'Olmo, airbag con trampolino in Piazza Muccioli la mattina colazione assicurata, merenda al pomeriggio e salsiccia, polenta e birra (e vin brulé) la sera.