A Diano Marina inaugurata la prima fattoria terapeutica per malati psichiatrici minori

Inaugurata a Diano Marina prima fattoria terapeutica

E’ nata a Diano Marina la prima fattoria terapeutica per malati psichiatrici minorenni d’Italia. Oggi è avvenuta l’inaugurazione alla presenza di Giovanni Giusto, direttore scientifico del gruppo Redancia, che gestisce una ventina di comunità in Italia, prevalentemente al nord (una in Calabria).

“L’iniziativa rientra in un progetto sperimentale della Regione Liguria – spiega Giusto – che avrebbe dovuto decollare l’anno scorso, ma per via del Covid è stato tutto posticipato di un anno. Ci auguriamo che quella di oggi possa rappresentare la ripartenza di tutti”.

La fattoria è composta da due asini, due capre, galline, cani e altri animali da cortile. ma non è tutto. C’è anche un orto che però viene coltivato dagli operatori e non dai pazienti, che comunque partecipano alle attività. “E’ una ergoterapia che si ribalta – spiega Giusto – con gli operatori che curano l’orto e la fattoria. Al momento la struttura può accogliere 15 pazienti minorenni (anche se si accetta qualcuno, fino a 20 massimo, ndr) – con dieci posti riservati alle Asl della Liguria e cinque a quelle di fuori regione. Ciascun ospite ha una propria camera singola, con servizi, per garantire il rispetto della privacy”.