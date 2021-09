A fuoco nella notte due insegne di bar, intervento dei Vigili del Fuoco

Doppio intervento per i Vigili del Fuoco questa notte per due insegne di bar andate a fuoco a Taggia. La richiesta di intervento è arrivata quasi contemporaneamente ai pompieri che sono prontamente intervenuti sia in un bar sul lungo mare che in un locale di via Boselli. Ad andare a fuoco sono stati i materiali dei dehors e le fiamme poi si sono estese fino alle insegne dei locali. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e ora sono al lavoro per cercare di capire le cause del rogo.