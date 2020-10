A Imperia primo ricovero in terapia intensiva della seconda ondata e 51 nuovi positivi

Ecco il bollettino di ALISA sulla situazione Covid in Liguria

Coronavirus in provincia di Imperia

Sono 51 i nuovi positivi registrati oggi in provincia di Imperia, per un totale di 587 pazienti attualmente contagiati dal Coronavirus. Aumentano anche i ricoveri, sono 4 in più rispetto a ieri, per un totale di 43 ospedalizzazioni: c’è anche un ricovero in terapia intensiva, il primo dall’inizio della seconda ondata, presso l’ospedale Borea di Sanremo.

I Liguria

Allargando lo sguardo a tutta la regione, i positivi sono 9002, ben 642 in più di ieri, mentre i nuovi casi sono 690, tra i quali 673 identificati in pazienti sintomatici. I ricoverati sono 574, 34 in terapia intensiva.

I dettagli sui positivi

22 OTTOBRE 2020

CORONAVIRUS: IN LIGURIA 690 NUOVI POSITIVI SU 5.039 TAMPONI EFFETTUATI, ECCO IL DETTAGLIO

GENOVA. Sono 690 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.039 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 51

24 contatti caso confermato

27 attività screening

• ASL 2: 42

19 contatto caso confermato

22 attività screening

29 settore sociosanitario

1 rientro da viaggio

• ASL 3: 514

278 contatto caso confermato

206 attività screening

15 settore sociosanitario

• ASL 4: 18

8 contatto caso confermato

10 attività screening

• ASL 5: 65

29 contatto caso confermato

36 attività screening

I dati di oggi

BOLLETTINO CORONAVIRUS – DATI 22 OTTOBRE

TOTALE tamponi effettuati 394.365 5.039 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 20581 690 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2551 17 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 18030 673 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9002 642

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 789 LA SPEZIA 1029 IMPERIA 587 GENOVA 5849 Residenti fuori Regione/Estero 225 altro/in fase di verifica 523 TOTALE 9002

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 574 34 -4 ASL1 43 1 4 ASL2 52 3 -1 Ospedale Policlinico San Martino 180 12 -7 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 93 5 17 Ospedale Gaslini 21 0 0 ASL3 globale 97 7 -15 ASL 3 Villa Scassi 97 7 -15 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 41 1 1 ASL4 Sestri Levante 33 0 3 ASL4 Lavagna 8 1 -1 ASL4 Rapallo 0 0 -1 ASL5 globale 47 5 -3 ASL5 Sarzana 46 5 -4 ASL5 Spezia 1 0 1

Isolamento domiciliare 4492 449 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9906 31 Deceduti* 1673 17

*Dettaglio

sesso età data decesso luogo 1 F 88 19/10/2020 Villa Scassi 2 F 89 19/10/2020 ospedale Sestri Levante 3 M 83 20/10/2020 San Martino 4 F 89 20/10/2020 San Martino 5 F 79 20/10/2020 San Martino 6 M 85 20/10/2020 San Martino 7 M 87 20/10/2020 Villa Scassi 8 M 82 20/10/2020 Villa Scassi 9 F 88 20/10/2020 San Paolo Savona 10 M 76 20/10/2020 Villa Scassi 11 F 86 21/10/2020 Galliera 12 F 92 21/10/2020 Villa Scassi 13 M 76 21/10/2020 Villa Scassi 14 M 91 21/10/2020 Villa Scassi 15 F 55 21/10/2020 Villa Scassi 16 F 95 22/10/2020 Ospedale Sarzana 17 M 92 22/10/2020 Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 756 ASL 2 1929 ASL 3 1626 ASL 4 318 ASL 5 621 Liguria 5250