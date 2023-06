A Sealza una delle prime esercitazioni del 2023 della Protezione civile di Ventimiglia

A Sealza si è tenuta una delle prime esercitazioni

In frazione Sealza, si è tenuta una delle prime esercitazioni del 2023, in previsione dell’imminente stagione estiva, da parte del gruppo antincendio boschivo della protezione civile di Ventimiglia, che si è adoperato per il pieno funzionamento di mezzi e attrezzature, coordinamento e organizzazione per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Esercitazioni periodiche settimanali per tenere in esercizio non solo i volontari che hanno effettuato corsi specialistici che operano da oltre 20/30 anni, ma anche ex vigili del fuoco di comprovata capacità.

Volontari che si adopereranno per monitoraggi continui

“Allo stesso tempo - si legge in una nota - si provvede alla pulizia delle vasche, in un luogo estremamente pericoloso per gli incendi boschivi nel nostro territorio, considerata la preannunciata siccità estiva”. Volontari che si adopereranno per monitoraggi continui, massima reperibilità con il coordinamento del responsabile Riccardo Pallanca (ex sovrintendente della polizia locale).

“Un padre di famiglia - dicono i volontari - coadiuvato da un vigoroso gruppo di ragazzi". Attualmente la squadra è formata da circa quaranta unità, ma l’aumento e la richiesta di volontari porterà presto alla capienza di circa il doppio; nonostante la reperibilità di dispositivi di protezione civile Individuale, non sia facile, considerati i costi elevati per ogni volontario.

Le esercitazioni in sede saranno, tuttavia, dedicate alle attività inerenti la protezione civile

Una squadra a disposizione dei cittadini, la quale attualmente ha un nuovo delegato, il vicesindaco Marco Agosta, molto sensibile alle attività della stessa e al suo miglioramento, in aggiunta al Referente comunale Sandro Villano.