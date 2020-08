A Soldano rinnovato il parco giochi per bambini

Giochi per bambini

L’amministrazione comunale di Soldano ha rimesso a nuovo il parco giochi per bambini dei giardini dell’Amicizia, nel centro storico. In particolare, è stata rifatta la pavimentazione antitrauma e sono stati sostituiti i vecchi giochi. L’intervento è stato affidato alla ditta “Gioco Arredo”, di Savona”, per un importo di 8.558 euro iva compresa.

