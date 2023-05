A Triora una due giorni per ricucire le ferite della tempesta Alex

Due giorni dedicati a tirare le somme sul grande progetto, in collaborazione con la Francia, per sanare e valorizzare i territori colpiti dalla tempesta Alex, nell'ottobre 2020.

A Triora il "finale" di Recovalx

Lunedì 22 e martedì 23 maggio a Triora si terranno due giornate dedicate alla conclusione del progetto “Ricostruzione e valorizzazione dei territori e delle valli colpiti dalla Tempesta Alex – RECOVALX”, nell’ambito del bando comunitario Interreg V-A Italia-Francia Alcotra “Rilancio”, mirato a finanziare progetti di ripartenza in grado di fornire soluzioni sostenibili ai territori delle aree transfrontaliere sul confine italo-francese.

In particolare lunedì 22 maggio alle ore 15:30 avrà luogo presso il Palazzo Stella di Triora un convegno di presentazione degli studi socio-economico-finanziari sulla frazione di Monesi dal titolo “Ricostruzione e rivalorizzazione dei territori delle valli colpite dalla tempesta Alex - approcci innovativi per il rilancio delle Terre Alte. Evento finale del progetto Alcotra Recovalx”.

I dettagli del progetto sulla Tempesta Alex

Martedì 23 maggio si terrà invece, sempre a Palazzo Stella, l'evento finale del progetto: verranno presentate le attività dei partner italiani (Regione Liguria - ARPAL, Parco Fluviale e Parco Alpi Marittime (interpretariato solo in presenza) e in seguito ci si trasferirà in Località Gorda per osservare un esempio di ripristino ambientale a pascolo. Nel pomeriggio, poi, ci si recherà presso La Briga per la presentazione delle attività dei partner di progetto francesi (Dipartimento06 e Parco Nazionale del Mercantour). La giornata si concluderà con un sopralluogodi verifica dei lavori interessati dal progetto Recovalx.

Il bando di progetto era stato attivato dalla Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia-Francia Alcotra, per favorire una ripresa ecologica, digitale e resiliente dell’economia. La Regione Liguria aveva aderito con il Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, ad un partenariato appositamente istituito in sinergia con il Dipartimento francese delle Alpi Marittime (capofila del progetto), il Parco Nazionale del Mercantour, le Aree Protette delle Alpi Marittime e il Parco Fluviale Gesso e Stura.

Il progetto RECOVALX ha interessato i territori transfrontalieri delle Alpi meridionali che sono stati profondamente colpiti dalla Tempesta Alex nell’autunno del 2020. Il progetto ha visto coinvolto dalla Regione Liguria come soggetto attuatore e braccio operativo l’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, unitamente ad ARPAL e al Comune di Triora.