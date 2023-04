A Vallebona l'ultimo saluto a Manuel dopo la tragedia in scooter

I funerali nella chiesa di Vallebona

Sono stati fissati per lunedì prossimo, alle 15, nella chiesa di Vallebona i funerali di Manuel Dani, ili cameriere di 35 anni, in servizio all’hotel Hermitage di Montecarlo, morto nel tragico frontale in scooter (un Honda) avvenuto, nella tarda serata dell’11 aprile scorso sull’Aurelia, all’altezza dell’ultima galleria prima del confine italo-francese di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia.

Rimane in prognosi riservata il trentaseienne

che procedeva in sella all’altro scooter (un Yamaha). La dinamica è ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, ma sembra che Manuel abbia perso il controllo della guida, invadendo l’opposta corsia di marcia.

Fabrizio Tenerelli