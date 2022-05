A Vallecrosia tornano la processione di Maria Ausiliatrice e i fuochi di artificio

IL 24 MAGGIO

E' in programma per domani (24 maggio) la tradizionale processione di Maria Ausiliatrice, organizzata dall'omonima parrocchia santuario di Vallecrosia. Alle 17, è prevista la benedizione dei bambini; alle 18, una messa solenne, seguita dall'estrazione della lotteria Maria Ausiliatrice, curata dagli ex allievi di Don Bosco.

Alle 21, si terrà la processione dal santuario fino al mare attraverso via Don Bosco, via Romana, via Roma, via Colombo e arrivo al Belvedere. Gli abitanti sono invitati ad adornare il percorso con lumini e segni. L'evento vede la partecipazione della Banda musicale di Borghetto San Nicolò, di Bordighera. A conclusione ci saranno i fuochi d'artificio in collaborazione con il comune di Vallecrosia.