Abbattuta la capretta gettata viva in un cassonetto a Bordighera

TRAGICO EPILOGO

I carabinieri stanno indagando per risalire agli autori dell'accaduto, ma non si esclude che si tratti dello stesso proprietario

Abbattuta la capra gettata viva in un cassonetto a Bordighera

E' stata abbattuta la capra, che nella serata di ieri è stata gettata viva in un cassonetto di frazione Borghetto, a Bordighera. Trovata da alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi, è stata portata in una clinica di Taggia, ma i veterinari hanno deciso di abbatterla per via delle pregresse condizioni di salute.

I carabinieri stanno indagando per risalire agli autori dell'accaduto, ma non si esclude che si tratti dello stesso proprietario, il quale potrebbe aver deciso di sbarazzarsi dell'animale proprio perché gravemente malato. Ignoti, infatti, hanno anche asportato il microchip della capra, per evitare che venisse identificata.