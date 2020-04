La Confederazione Agricoltori Liguria plaude – con una nota stampa – la scelta del Comune di Ceriana che ha stabilito, con una nuova ordinanza, i nuovi orari delle accensioni dei fuochi per l’abbruciamento.

Accensione fuochi: a Ceriana i complimenti della Confederazione Agricoltori

“Il sindaco di Ceriana Maurizio Caviglia ha capito l’esigenza degli agricoltori – dichiara Stefano Roggerone, presidente Cia Imperia – e ha posto rimedio con una nuova ordinanza che revoca le precedenti. E’ importante che anche gli altri sindaci seguano questo esempio. E se non sono convinti ci contattino per ragionare assieme sull’ordinanza da emettere. In questo momento gli indici non segnalano gravità per quanto riguarda gli incendi, per cui settori come olivicoltura possono lavorare senza problemi. Penso all’olivicoltura perché si lavora in sicurezza, ben distanti gli uni dagli altri e questo fa sì che è possibile continuare un minimo l’attività in campagna. Andare a bloccare con un’ ordinanza vuol dire mettere in difficoltà ulteriore le aziende che non porterebbero più avanti una serie di lavori sicuri, e quindi appesantire ancora di più una situazione già difficile”.

In sostanza con la nuova ordinanza il sindaco Caviglia ha stabilito l’orario delle accensioni dei fuochi per l’abbruciamento dei residui vegetali nel solo arco di tempo compreso dalle ore 6 alle ore 10 e possibilmente nelle giornate umide e con totale assenza di vento. E con questa ordinanza vengono revocate le precedenti.