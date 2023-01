Accoltellamento alla stazione ferroviaria di Ventimiglia

Uomo accoltellato alla stazione di Ventimiglia

Uno straniero di 39 anni, di origine guineana, è stato accoltellato al collo all'altezza del binario 1 della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la polizia. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda ed è stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, che atterrerà al campo Zaccari. Al momento l'aggressore non è stato ancora individuato.

Fabrizio tenerelli