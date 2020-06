Accusato di estorsione i carabinieri lo arrestano a casa della madre a Imperia

Estorsione

Un pregiudicato originario di Albenga è stato arrestato dai carabinieri, nella casa della madre a a Imperia, perché accusato di estorsione continuata nei confronti di un commerciante di Albenga, che dal settembre 2019 ad oggi è stato tormentato sistematicamente da quello che inizialmente riteneva essere un suo amico, per un ammontare complessivo di circa 30.000 euro.

Il pagamento in denaro avveniva per lo più mediante accrediti su carte Postepay. L’indagine si è concretizzata attraverso appostamenti e intercettazioni, in seguito alle quali gli investigatori hanno chiesto di arrestare il presunto estorsero, già noto alle forze dell’ordine per analoghe gravi condotte poste in essere ai danni di altri esercenti della provincia savonese.

Si parla di minacce, anche telefoniche, per costringere il commerciante a pagare. Non sono mancate le minacce di morte anche con l’utilizzo di armi da fuoco e conoscenze di alto spessore criminale. È così che il titolare di un noto negozio di abbigliamento, si è rivolto ai carabinieri.

Ai militari ha raccontato che per puro spirito di solidarietà aveva cominciato sin dal 2013 ad aiutare economicamente l’amico che sarebbe poi diventato il suo aguzzino. Da 100 euro settimanali si è passati ben presto alla somma di 500 euro alla settimana. Fino poi ad arrivare al pagamento di viaggi vacanze con relativi versamenti di ulteriori 1500 euro per le “piccole spese”.

