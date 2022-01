Addio a don Pietro Pontiggia

Lutto

Lascia in tutti coloro che hanno frequentato la sua parrocchia un indelebile ricordo. Aveva 96 anni

Guida spirituale, punto di riferimento per tantissimi a Imperia, ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Don Pietro Pontiggia è mancato all'età di 96 anni a Meda (Lombardia) sua città di origine: aveva festeggiato a Caslino, paese d’origine dei genitori, il 60° anniversario di sacerdozio. Per anni don Pietro era stato parroco della comunità di Borgo Fondura diversi anni fa, ma certamente ha lasciato un buon ricordo per chi in quegli anni frequentava la parrocchia, l'oratorio e i campetti.

Il funerale è stato celebrato mercoledì nella parrocchia Madonna di Fatima di Meda, chiesa che lui stesso aveva fondato nel 1964.