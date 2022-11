Addio a Oreste Pastor storico alpino intemelio

Lutto tra gli alpini per la morte di Oreste Pastor

E’ mancato Oreste Pastor, storico alpino, fino a pochi mesi vice presidente della sezione alpini della provincia di Imperia. Ex cantoniere della Provincia, in servizio in val Nervia, aveva anche diverse campagne in cui lavorava e coltivava. I suoi funerali saranno celebrati, domani (venerdì 25) alle 14, nella chiesa di frazione Buggio, a Pigna, il suo paese d'origine, malgrado abitasse a Isolabona.

Fabrizio Tenerelli

In copertina una foto pubblicata da Giuseppe Turone