Addio alla storica chef Pinuccia Beglia, cucinò anche al G8 di Genova

Pinuccia Beglia ebbe l'occasione di cucinare anche al G8 di Genova

E' lutto a Ventimiglia, ma non solo, per la morte di Pinuccia “Pina” Beglia, storica chef e premio San Segundin d'Argentu nel 2019. L’ambito riconoscimento venne assegnato a Pina per la sua pluridecennale attività nel campo della ristorazione. Con le sue ricette, con la sua arte culinaria, con la sua maestria si fece conoscere in Italia e all’estero, portando agli onori e alla notorietà la tipica cucina ligure intemelia rivisitata in una maniera innovativa. Già nel 2013, il circolo della Castagnola volle riconoscere i grandi meriti di Giuseppina Beglia conferendole il premio “Castagnola d’Oro”.

Giuseppina con il marito Andrea ha iniziato la sua formazione

nella cucina del ristorante di famiglia, a Camporosso, poi il grande salto con l’apertura de “I Balzi Rossi”, dove ha continuato a fornire la propria consulenza, anche dopo avere ceduto la propria attività. Ha tenuto lezioni di cucina a Tokio, Parigi, Monaco, Los Angeles, San Francisco, al Ritz Carlton di Hong Kong. Innumerevoli riconoscimenti delle riviste specializzate e le “stelle” o le “forchette” (due stelle Michelin, la Clé d’Or, del 1992 la prima conferita all’estero da Gault e Millau, il Cordon d’Or di Monaco, del 1994) nelle migliori guide gastronomiche, non ultimo l’onore di preparare i pranzi ufficiali per gli uomini più potenti del globo al G8 di Genova.

Fabrizio Tenerelli