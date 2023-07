Al via la messa in sicurezza del balcone sopra le scuole in via Veneto

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia ha affidato i lavori di messa in sicurezza e ripristino del balcone posto al di sopra dell’ingresso delle scuole elementari di Via Veneto per un importo complessivo pari a 30.500,00 euro.

Ventimiglia: balcone sopra le scuole verso il ripristino

“Siamo intervenuti, con gli Assessori Agosta e Calimera - dichiara il Sindaco Flavio Di Muro - stante la necessità di procedere urgentemente al fine di scongiurare alcun pericolo e tutelare l’incolumità dei passanti e ancor di più degli scolari che quotidianamente utilizzano il portone per accedere alla scuola. Continueremo a tenere alta l’attenzione sui problemi strutturali delle scuole cittadine e, già da domani, inizieremo con una serie di sopralluoghi per avere contezza diretta degli interventi da programmare”.