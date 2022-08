Al via le operazioni di pulizia dei corsi d'acqua cittadini

Sono partiti questa mattina i lavori di pulizia dei rii e dei torrenti nel capoluogo.

Imperia si prepara agli acquazzoni pulendo i letti dei corsi d'acqua

L'attività è partita con largo anticipo rispetto agli anni passati, a fronte delle condizioni del terreno, minato dalla siccità e in previsione delle "bombe d'acqua" che nel periodo successivo all'estate sono sempre più frequenti. Il terreno secco, infatti, perde gran parte della capacità di assorbire precipitazioni di violenza particolare.

Lavori eseguiti in simultanea

Al via con il torrente Caramagna a Porto Maurizio, che sarà il primo ad essere pulito in preparazione alla stagione delle piogge. Il comune, guidato dal primo cittadino Claudio Scajola, ha scelto di affidare i lavoro a più ditte contemporaneamente, al fine di velocizzare i lavori ed eseguirli in contemporanea. Tra torrenti e rii, le zone in cui è necessario intervenire, nel territorio comunale imperiese, sono circa una ventina.