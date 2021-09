Amanda Embriaco in finale ai mondiali di paracanoa di Copenhagen

L'atleta sanremese Amanda Embriaco ja raggiunto la finale dei campionati mondiali dei paracanoa di Copenhagen, in Danimarca.

Amanda Embriaco in finale ai mondiali di paracanoa

Ottimo tempo, per la giovane di Sanremo, vittima di un grave incidente nel gennaio del 2018, che ha portato all'amputazione di un piede al Santa Corona di Pietra Ligure, che nella betyeria di oggi ha brillato, con una terza posizione a +00,79 dalla polacca Katarzyna Kozikowska, miglior tempo in assoluto. Il sogno di Amanda è quello do guadagnare un posto nella squadra azzurra verso le Olimpiadi