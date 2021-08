Anche la Giraffa a Rotelle in aiuto dei profughi afgani

Anche l'associazione La Giraffa a Rotelle, impegnata sul territorio nella difesa dei diritti dei diversamente abili, ha contribuito alla gara di solidarietà per i profughi afgni ospitati a Sanremo.

Giraffa a Rotelle dona generi di prima necessità ai profughi afgani

Sono stati consegnati oggi i pacchi raccolti dall'associazione imperiese, con pannolini, assorbenti, alimenti per l'infanzia, farine, pastine e omogeneizzati, destinati ai 206 profughi fuggiti dall'Afghanistan dopo la conquista della capitale Kabul da parte delle forze Taliban, e la proclamazione dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, la fine della missione di pace internazionale ISAAF.

Attualmente gli afgani, in maggioranza donne e bmbini, sono ospitati presso la base logistica dell'esercito a Sanremo in via Lamarmora (San Martino), in cura alla Croce Rossa della Città dei Fiori.