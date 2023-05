Anche l'Arpal mobilitata per l'incendio di Vado Ligure

Regione Liguria ha diffuso una nota stampa con gli aggiornamenti sul grande incendio scoppiato in mattinata nella zona dell'ex centrale Tirreno Power di Vado Ligure nel savonese.

Arpal al fianco dei Vigili del Fuoco per il rogo di Vado Ligure

Arpal è stata attivata, a supporto dei Vigili del Fuoco, nell’incendio che, questa mattina, ha interessato l’area ex centrale Tirreno Power a Vado Ligure. I tecnici dell’Agenzia stanno monitorando, come concordato con i Vigili del Fuoco, la situazione relativa alla qualità dell’aria, sia con i dati delle centraline vicine all’area interessata (Aurelia e De Litta; Pilalunga) che con le valutazioni modellistiche.

Parametri inquinanti nella norma

Al momento i parametri osservati in tempo reale non mostrano variazioni nei livelli degli inquinanti rispetto ai giorni precedenti, presumibilmente grazie alle condizioni meteoclimatiche. La situazione verrà, comunque, costantemente monitorata con l’utilizzo della modellistica per valutare eventuali ricadute, anche nei prossimi giorni, di eventuali inquinanti (polveri sottili e/o microinquinanti).