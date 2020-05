Ancora in discesa il numero dei positivi in Liguria

Alisa ha pubblicato l’aggiornamento giornaliero sull’andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria. Nell’imperiese sono stabili gli ospedalizzati, con un aumento di una sola unità per un totale di 44 di cui 4 in terapia intensiva. Il numero degli imperiesi positivi al Coronavirus è 448. Un solo decesso in provincia di Imperia

Dati odierni 24 maggio 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE

TOTALE test effettuati 93.173 (+1438)

Positivi in Liguria 3.781 (-102)

PROVINCIA CASI SAVONA 631 LA SPEZIA 119 IMPERIA 448 GENOVA 2581 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 3781

ospedalizzati di cui in TI Diff. Giorno prec. Ospedalizzati 265 18 -2 ASL1 44 4 1 ASL2 55 3 2 San Martino 42 4 1 Evangelico 0 0 0 Galliera 40 0 0 Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 33 4 -3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 1 0 1 ASL4 Sestri Levante 16 0 -2 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 31 3 -2

Isolamento domiciliare 1359 -108 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2157 +8 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 4280 +150

ASL Sorveglianza attiva ASL 1 119 ASL 2 338 ASL 3 391 ASL 4 193 ASL 5 159 Liguria 1.200

Schede decessi 1417 (+5)

Eccoli nel dettaglio:

ASL 1

Segnala il decesso di un paziente positivo al Covid-19: un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Imperia, deceduto il 24 maggio all’ospedale di Sanremo

ASL 2

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL3

Villa Scassi segnala 1 decesso: Uomo di 70 anni con comorbidità deceduto il 23.05.2020 nel reparto di medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO

segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

Di una paziente residente a Genova di 67 anni, presso Rianimazione Monoblocco.

Di un paziente residente a Genova di 92 anni, presso il Maragliano.

Di una paziente residente a Genova di 95 anni, presso il Padiglione 12.