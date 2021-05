Ancora una vittima per covid in provincia di Imperia

Sono solo 17 i nuovi contagi in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore che porta il totale delle persone positive a 452 nel nostro territorio. In provincia di Savona i positivi complessivamente sono 589, nel genovese 2.036 e in provincia di Spezia 566 per un totale in Liguria di 3.845 (133 meno di ieri).

Sono decedute 4 persone in Liguria di cui una donna di 91 anni all’ospedale di Sanremo.

Scende il numero degli ospedalizzati in Asl 1: sono 50 di cui 5 in Terapia Intensiva. In Liguria sono 209 le persone guarite dal covid nelle ultime 24 ore. Attualmente in provincia di Imperia sono scese a 709 le persone in quarantena fiduciaria perché state a contatto con una persona positiva. Da quattro giorni non si registrano contagi nel mondo scolastico.

Oggi sono stati somministrate 1.647 dosi di vaccino in provincia di Imperia.