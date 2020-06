Andrea Ventura, il “papà” del video promozionale di Sanremo

Andrea Ventura, Ceo di RebelDigital , agenzia di comunicazione di Sanremo di cui è avvalso il comune per la realizzazione del video spot promozionale di Sanremo spiega come il video è stato pensato e strutturato. “Il brand contiene sette colori che sono il filo conduttore degli argomenti trattati nel video, che verrà spezzettato in micropillole che andranno a targettizzare in maniera precisa un preciso target di persone. Sport, famiglie, outdoor sul quale abbiamo puntato molto. Le pillole sono cultura, food e sport e spiagge in particolare. La campagna si rivolge ai portali online, i canali del comune, facebook youtop e portale comunale e media tradizionali, cartacei”.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse, seguici cliccando sui social che preferisci! Lista WhatsApp Lista WhatsApp Pagina facebook Instagram