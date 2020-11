Aperitivo alle 17:30 nella Sanremo in “zona gialla”

E mentre la spada di Damocle che incombe sulla Liguria – ossia la possibile elevazione del livello di rischio per Coronavirus da giallo ad arancione – tiene in molti con il fiato sospeso, decine e decine di sanremesi e non solo, hanno deciso di godersi quello che potrebbe essere l’ultimo “fine settimana libro” per parecchio tempo. Con la chiusura anticipata dei locali alle 18:00, disposta in tutte le zone a rischio inferiore dal Dpcm del premier Giuseppe Conte, sono cambiate anche le abitudini di tutti: soprattutto dei più giovani. E’ diventato il tardo pomeriggio il momento clou della movida, con tavolini di locali pieni nelle vie del centro di Sanremo, mezz’ora prima della chiusura di bar e ristoranti alle sei di sera, nello sforzo di impedire ulteriori assembramenti oltre un certo orario. La Città dei Fiori e i suoi abitanti hanno retto bene, facendo buon viso a cattivo gioco e adeguandosi a quella che, nelle migliori delle ipotesi, saranno i nostri orari per almeno un mese.

