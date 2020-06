Approvato ordine del giorno per pedaggio gratis da Ventimiglia a Sarzana

Le autostrade liguri, costellate di cantieri attivi dopo il lockdown e per l’afflusso di turisti, sono prcipitate nel caos, con code di ore che arrecano disagi agli utenti della strada. E dopo il braccio di ferro tra il governatore Toti e il Mit e un botta e risposta tra la maggioranza e il Partito Democratico ligure, oggi in Consiglio regionale è arrivato l’ordine del giorno.

Ordine del giorno per pedaggio gratis

I consiglieri della Liguria hanno approvato all’unanimità l’ordine del giorno che impegna la giunta di Giovanni Toti ad attivarsi – presso la direzione delle concessionarie delle tratte autostradali comprese tra i due “poli” della Liguria, Ventimiglia e Sarzana – per chiedere l’azzeramento del pedaggio. nel documento al centro del dibattito del consiglio regionale di oggi, sono stati ovviamente descritti i forti disagi subiti dagli utenti, che il governatore Toti aveva a suo tempo definito “Intrappolati in macchina per ore”. Oltretutto, dopo la riapertura dei confini regionali, al termine del lockdown per il Coronavirus, il 3 giugno, il traffico sulle tratte autostradali liguri è aumentato esponenzialmente, registrando le principali criticità nei tratti intorno al capoluogo Genova.