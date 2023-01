Arrestato boss Messina Denaro, Toti: Lo Stato vince sempre

“Lo Stato alla fine vince sempre. E oggi festeggiamo una grande vittoria per il nostro Paese: l'arresto del superboss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Complimenti agli inquirenti e alle forze dell'ordine che hanno raggiunto questo risultato storico. Giovanni Falcone diceva ‘La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine’. Oggi questa fine è più vicina”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla cattura da parte dei Carabinieri del Ros del boss mafioso, dopo 30 anni di latitanza.