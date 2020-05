Arriva il bonus bici, la ripartenza è green

Centoventi milioni di euro per investire nella mobilità sostenibile. È quanto è stato deciso dal recente decreto Rilancio che comprende anche i fondi per l’acquisto di monopattini elettrici e biciclette, sia normali o con la pedalata assistita.

Bonus bici

Prevede il rimborso del 60% della spesa per l’acquisto di biciclette, monopattini, segway, monowheel e hoverboard per un valore di 500 euro.Il bonus è valido per gli acquisti a partire dal 4 maggio scorso fino al 31 dicembre 2020. Le modalità per l’erogazione del bonus devono ancora essere definite.

I destinatari

Il bonus dal valore massimo di 500 euro è destinato a tutti i cittadini maggiorenni che risiedono nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti. Ma anche quelli dei capoluoghi di Regione, delle Città metropolitane e dei capoluoghi di Provincia. Il bonus esclude molti pendolari, così come tanti studenti e lavoratori fuori sede, che magari hanno il domicilio in città mentre la residenza è rimasta nel luogo di provenienza. I pendolari che invece abitano i comuni della cintura delle grandi città metropolitane rientrano tra coloro che possono usufruire del bonus.