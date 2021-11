Asl 1 sospende 2 operatori socio sanitari no vax

emergenza sanitaria

All'inizio erano in numero ancora maggiore, ma una quindicina finora si è regolarizzata, potendo tornare in servizio

Sospesi due operatori socio sanitari no vax in provincia di Imperia

Due operatori socio sanitari in servizio preso l'Asl 1 Imperiese sono stati sospesi oggi, perché non vaccinati. Sale, quindi, a 73 il numero di sanitari lasciati a casa, in base alla normativa sul contenimento dei contagi da Covid19, che prevede la doppia vaccinazione per i sanitari. All'inizio erano in numero ancora maggiore, ma una quindicina finora si è regolarizzata, potendo tornare in servizio.