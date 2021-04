Asl potenzia l’organico per l’emergenza sanitaria

Asl1 al lavoro per reperire nuove figure professionali da impiegare all’interno dell’azienda, anche nell’ambito della campagna vaccinale.

ASL a caccia di personale

In questi giorni la direzione generale ha deliberato l’assunzione di 15 OSS, con contratto di lavoro a tempo determinato, che andranno ad implementare le squadre che già si stanno dedicando alla campagna vaccinale. Nello stesso tempo fumata bianca per quanto concerne la mobilità a tempo indeterminato, in entrata, di 16 infermieri, oltre alla pubblicazione di un avviso di mobilità per la ricerca di altri 6 infermieri. Infine uscirà a breve un avviso per richiedere la disponibilità di personale amministrativo da impiegare nella campagna vaccinale.

“Ossigeno a chi sta lavorando da oltre un anno”

“Asl1 – sottolinea il direttore amministrativo Elisabetta Nigi – con queste assunzioni conferma il suo impegno per uno svolgimento ottimale e operativo della campagna vaccinale. L’arrivo di queste ulteriori figure professionali potrà dare sicuramente un po’ di ossigeno a chi sta, da oltre un anno, lavorando con grande forza e coraggio nel contrastare questa pandemia, ai quali va il nostro plauso”.