Aumentano i positivi al Coronavirus nell’imperiese

La curva dei contagi, in provincia di Imperia, torna a salire, dopo un lungo periodo di calo più o meno costante. Sono quattro i pazienti covid positivi in più rispetto alla giornata di ieri, per un totale di 228 casi. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, i dati che Alisa ha trasmesso al ministero della salute evidenziano un minimo calo: uno in meno rispetto a ieri. Una notizia non incoraggiante, visto che coincide, purtroppo, con il decesso di una donna di 82 anni, morta all’ospedale di Sanremo. Ecco i dati raccolti da Alisa

CASI

SAVONA

322

LA SPEZIA

65

IMPERIA

228

GENOVA

1550

altro/in fase di verifica

2

TOTALE

2.167

Ospedalizzati

ASL1

19 ospedalizzati (-1)

1 in terapia intensiva

ASL2

31 ospedalizzati (-2)

1 in TI

Ospedale Policlinico San Martino

11 ospedalizzati (-1)

1 in TI

Ospedale Evangelico

0 ospedalizzati

Ospedale Galliera

9 ospedalizzati

Ospedale Gaslini

0 ospedalizzati

ASL 3 Villa Scassi

27 ospedalizzati (+2)

ASL 3 Gallino

0 ospedalizzati

ASL3 Micone

0 ospedalizzati

ASL3 Colletta

0 ospedalizzati

ASL4 Sestri Levante

5 ospedalizzati

ASL4 Lavagna

0 ospedalizzati

ASL5

8 ospedalizzati (-1)

Asintomatici, sintomatici e guariti

Asintomatici 2057 (-34)

Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 110 (-3)

Isolamento domiciliare 140 (+8)

TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6183 (+46)

Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1

62

ASL 2

112

ASL 3

175

ASL 4

40

ASL 5

58

Liguria

447

I decessi

ASL 1

Segnala un decesso: una donna di 82 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 10 giugno all’Ospedale di Sanremo

ASL 2

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL3

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

ASL 5

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

SAN MARTINO

segnala 1 decesso, anche per infezione da Covid-19: Di una paziente residente a Montoggio di 77 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI).

Leggi QUI le altre notizie