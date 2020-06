Auto cappottata in via Martiri a Sanremo panico e strada bloccata, un ferito

Auto cappottata

Un’auto (Fiat Punto) condotta da un uomo si è cappottata in serata, in via Martiri, a Sanremo, dopo essersi scontrata con uno scooter per cause in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco con il personale sanitario del 118. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo. Panico tra la gente, che ha assistito allo schianto, e strada bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Il conducente è stato sottoposto all’alcol test.

Leggi qui le altre notizie