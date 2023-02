Azione si schiera con gli ucraini al Festival

La sezione sanremese di Azione di Carlo Calenda si schiera al fianco della comunità ucraina (con tanti profughi in fuga dalla guerra, scatenata dall'invasione della Federazione Russa dello scorso febbraio) al fianco della manifestazione a supporto dell'intervento del presidente Volodymyr Zelensky, previsto con un lettera letta da Amadeus, nella serata finale del Festival della Canzone Italiana, pur definendo le iniziative al di fuori della manifestazione (quindi anche quanto accadrà dentro l'Ariston) propaganda per il governo di Giorgia Meloni. Contestualmente è prevista anche una "preghiera sincretica dei pacifisti" , a Pian Di Nave, che invece osteggia la presenza del leader dell'est Europa, accusato di propagandare sul servizio pubblico idee belligeranti.

Azione sull'Ucraina "Mai abbiamo esitato a difendere un paese aggredito"

«Sin dall'inizio della guerra- scrive il coordinatore provinciale di Azione, Carlo Biancheri- come Azione siamo stati al fianco del popolo ucraino e lo abbiamo fatto con determinazione ma anche con realismo, ad esempio mettendo in guardia da facili entusiasmi sull'ingresso immediato dell'Ucraina nell'Unione Europea e dalle ricadute economiche di un contrasto con la Russia per imprese e consumatori italiani, specie per le forniture energetiche. Ma mai abbiamo esitato sulla necessità di inviare armi per garantire un equilibrio militare e dunque un vero accordo di pace che non fosse la mera resa del Paese aggredito».

"Propaganda per il governo Meloni"

«Anche per questo- dicono dal coordinamento del partito- , come già affermato dal nostro segretario nazionale Carlo Calenda, possiamo serenamente definire un errore la partecipazione, pur virtuale, di Zelensky al Festival di Sanremo e un diabolico perseverare la scelta di limitarsi ad un testo letto dal presentatore, vero e proprio boomerang lanciato contro un'opinione pubblica non così convinta dalla strategia della Nato L'iniziativa Rai, insomma, sa molto più di sostegno all'operato del Governo Meloni che al formidabile sforzo degli ucraini per preservare la propria libertà."

In piazza Muccioli sabato 11 febbraio

«Ma a noi proprio questo interessa- concludono- e dunque aderiamo convinti alla manifestazione di sabato 11 febbraio alle ore 17 in Piazza Vincenzo Muccioli ed invitiamo i nostri concittadini a parteciparvi numerosi, per la pace in Ucraina ed il ripudio di ogni guerra di aggressione, oggi scatenata da Putin e ieri da altri!»