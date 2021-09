Black out in alta val Prino senza corrente da oggi pomeriggio

L'intera alta val Prino da questo pomeriggio è al buio e senza corrente elettrica.

Black out a causa di un cavo tranciato

Un cavo dell'alta tensione si è improvvisamente tranciato probabilmente a causa di un albero di pino nel bosco e si è interrotta tutta la linea che serve Prelà e le sue frazioni fino a Villatalla. Sul posto sono già operative le squadre di ripristino ma la zona è piuttosto impervia e difficile da raggiungere. Il filo tranciato non ha causato nessun danno a cose o persone perché non è zona con case abitate ma limitrofa al paese. Danni invece per le varie attività commerciali che non hanno potuto fare servizio (pizzerie, trattorie e negozi di alimentari). Al momento la situazione non è buona e i lavori di ripristino si annunciano più lunghi del previsto.